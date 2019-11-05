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شعبة المعادن الثمينة: تدشين 200 محل ومتجر للذهب فى العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:19 م
شعبة المعادن الثمينة: تدشين 200 محل ومتجر للذهب فى العاصمة الإدارية ذهب
كتب إسلام سعيد

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كشف إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، أن أحدي الشركات الخاصة ستقوم بتدشين مول كبير يضم قرابة 200 محل ووحدة إدارية متخصصة فى بيع الذهب في العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن المساحات ستكون من 33 متر إلى 200 متر وتم الانتهاء من حجزها.
 
وقال واصف لـ"اليوم السابع"، أن هذا المول سيكون بمثابة سوق صاغة لكن على متسوى متطور، ليتواكب مع خطة الدولة للانتقال إلي العاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن المعدن النفيس مطلوب كأحد السلع التى لا يمكن الاستغناء عنها في أي مدينة جديدة.
 
وعلى جانب آخر، أشار واصف إلي أن مبيعات الذهب فى مصر ترتبط بأسعار المعدن النفيس عالميا، وكذلك العرض والطلب واخير وضع الأسعار، فكلما حدث هبوط في الأسعار كلما شهدت المبيعات حركة رواج.

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