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شعاع: محفظة قروض البنك التجارى الدولى ارتفعت لتصل إلى 122.4 مليار جنيه

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:40 م
شعاع: محفظة قروض البنك التجارى الدولى ارتفعت لتصل إلى 122.4 مليار جنيه البنك التجارى الدولى
كتب هانى الحوتى

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أرجع بنك الاستثمار شعاع، ارتفاع صافى أرباح البنك التجارى الدولى بالربع الثالث لعام 2019 إلى 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 23% على أساس سنوى، 17% على أساس ربع سنوى، مع تسجيل صافى دخل من العائد بقيمة 5.4 مليار جنيه مستقراً على أساس نوى، 7% على أسساس ربع سنوى، نتيجة النمو القوى على أساس ربع سنوى نتيجة زيادة بنسبة 7% فى صافى الإيراد من الفوائد إلى جانب انخفاض بنسبة 2% فى المصروفات الإدارية والعمومية لتصل نسبة الكلفة إلى الدخل إلى 25.7% مقابل 32.1% فى الربع الثانى، وجاء هذا الانخفاض إلى تحميل قائمة الدخل ببعض المصروفات مقدماً والذى جرى خلال النصف الأول من 2019.
 
وأشار شعاع، فى تقرير بحثى، إلى أن النمو السنوى فى صافى أرباح البنك التجارى الدولى، جاء على الرغم من استقرار صافى الدخل من العائد، ولكن مع انخفاض مخصصات خسائر الائتمان بشكل كبير، حيث قام البنك بتحويل بعض الفوائد غير محققة إلى الدخل من العائد فى عام 2018، وصل النمو فى الأصول إلى 3.5% على أساس ربع سنوى، ولكن بنسبة 9% منذ بداية العام، لافتا إلى النمو فى الجزء الخاص بسندات وأذون الخزانة والتى مثلت 63% من الودائع.
 
وبالنسبة للقروض، أضاف أن محفظة قروض البنك التجارى الدولى ارتفعت لتصل إلى 122.4 مليار جنيه بنسبة نمو 2% وبنسبة انخفاض 0.2% على أساس ربع سنوى، على الرغم من بعض النمو فى القروض بالعملة المحلية بسبب ارتفاع قيمة الجنيه، والتى أثرت على نمو محفظة القروض بالعملات الأجنبية، وظل معدل إجمالى القروض إلى الودائع مستقراً عند 40% حيث ظلت الودائع دون تغيير تقريباً منذ الربع الثانى 2019، على الرغم من ارتفاعها بنسبة 8% منذ بداية العام وحتى الآن إلى 307.9 مليار جنيه.
 
 
 
 
 
 

شعاع

البنك التجارى

القروض المتعثرة

ارباح البنك التجارى

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