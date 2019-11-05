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شركة إسرائيلية تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى يمتد إلى أوروبا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:41 م
شركة إسرائيلية تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى يمتد إلى أوروبا رؤوفين ريفلين
القدس (رويترز)

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قالت شركة خطوط الغاز الطبيعى الإسرائيلية (آى.إن.جى.إل) اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع لبناء خط أنابيب للغاز الطبيعى يمتد إلى أوروبا بموجب مذكرة تفاهم وقعتها مع آى.جى.آى بوسيدون.

ويستطيع الخط المزمع نقل نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من منطقة شرق البحر المتوسط إلى قبرص واليونان وإيطاليا وأسواق أوروبية أخرى.

وقالت آي.إن.جى.إل فى إشعار تنظيمى إنها ستشكل مع آي.جي.آي بوسيدون فريقا مشتركا لبحث المسائل الفنية والتنظيمية وموضوعات أخرى مرتبطة ببناء خط الأنابيب.

وآي.جي.آي بوسيدون مشروع مشترك بين شركة الغاز الطبيعى اليونانية دى.إى.بى.إيه وشركة الطاقة الإيطالية إديسون.

 

 

 


اسرائيل

اوروبا

غاز طبيعى

انابيب للغاز الطبيعى

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