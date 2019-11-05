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سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:12 ص
سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة أوبر ـ أرشيفية
ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن شركة أوبر لا تزال تتعرض لخسائر حادة، وإن كان نمو إيراداتها يظهر بارقة أمل.

 

وأعلنت الشركة الرائدة فى خدمات نقل الركاب أمس، الاثنين، أنها خسرت 1.16 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الحالى، من بينها 401 مليون دولار من نفقات التعويض  المتعلقة ببدء طرحها العام فى مايو الماضى.

 

وكانت أوبر قد خسرت خلال الفترة نفسها من العام الماضى 986 مليون دولار، وخسرت فى الربع الثانى من العام الحالى خسارة هائلة بلغت  5.2 مليار دولار، من بينها 3.9 مليار دولار كانت مرتبطة بنفقات الاكتتاب العام.

 

وانخفضت أسهم الشركة حوالى 4% فى ساعات ما بعد التداول أمس، الاثنين.

 

وفى اتصال مع المحليين لمناقشة الخسائر، قال الرئيس التنفيذى لأوبر دارا خسروشاهى إن الشركة تركز على تحقيق ربحية معدلة قبل الفوائد والضرائب أو ربحية مستثنى منها بعض التكاليف وذلك فى 2021، وقال لدينا خريطة طريق أمامنا.

 

وعانت أوبر منذ طرحها للاكتتاب العام فى مايو الماضى لكسب مستثمرين الذين كانوا يشعرون بالقلق إزاء تاريخ الشركة من الخسائر الحادة وتباطؤ النمو. ونظرا لأن الشركة تواجه ضغوطا لتنظيف مواردها المالية بعد أدائها الضعيف فى وول ستريت، كانت هناك عمليات إعادة هيكلة داخل عملياتها. فقامت الشركة مرتين بـ تسريح المئات من العاملين، وكانت المرة الثانية فى سبتمبر عندما أنهت 435 وظيفة فى فرق المنتجات والهندسة.

 

ومن النقاط المضيئة، بحسب ما تقول "سى إن إن" أن الشركة حققت إيرادات 3.8 مليار دولار خلال الربع الثالث بزيادة قدرها 30% عن العام السابق. فى حين كان نمو الإيرادات 12% فقط فى الربع الثانى مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى.


اوبر

خسائر اوبر

الرئيس التنفيذى لاوبر

دارا خسروشاهى

اليوم السابع بلس

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