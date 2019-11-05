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سفير سويسرا بالقاهرة يشيد بحسن التنظيم بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:57 م
سفير سويسرا بالقاهرة يشيد بحسن التنظيم بملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أرسل "بول جارنييه" السفير السويسرى بالقاهرة، خطابا رسميا موجها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يشكره فيه لدعوته بـملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذى عقد بمدينة سانت كاترين فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019.

وقال السفير السويسرى بالقاهرة، فى الخطاب، إنه قضى أوقات رائعة بمدينة سانت كاترين، كما وجه الشكر لمنظمى الملتقى مشيدا بحسن الاستقبال والضيافة والتأمين الجيد.

وكان ملتقى سانت كاترين قد عقد فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019 فى نسخته الخامسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزراء و40 سفيرا بالإضافة لوفود ممثلى الطوائف الدينية المختلفة ومراسلى الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وحقق الملتقى نجاحا باهرا أشاد به الجميع داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

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شرم الشيخ

السفير السويسرى

محافظ جنوب سيناء

ملتقى سانت كاترين لتسامح الاديان

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