سعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 61 سنتًا ليسجل 62.48 دولار

كتبت - مروة الغول

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم اليوم 62.48 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 61 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس (الاثنين) الذي بلغ 61.87 دولار أمريكي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

يذكر أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر نوفمبر الجاري بلغ 61 دولارًا أمريكيًا و(81) سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار دولارين أمريكيين وثلاثة عشر سِنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر أكتوبر الماضي.

وكان المجلس الأعلى للبترول، فى الإمارات، أعلن اليوم، أن اكتشافات وزيادات احتياطات النفط والغاز في إمارة أبوظبي قفزت بدولة الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً، من حيث احتياطات النفط والغاز، بإجمالي احتياطات يبلغ 105 مليارات برميل من النفط، و273 تريليون قدم مكعبة من الغاز التقليدي.