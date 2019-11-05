سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5-11-2019

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-11-2019، حيث بلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.88 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



يورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.94 جنيه للشراء.

18.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.88 جنيه للشراء.

18.02جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.88جنيه للشراء.

18.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة



17.86 جنيه للشراء.

18.15 جنيه للبيع.

يورو

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



17.85 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



17.97 جنيه للشراء.

18.10جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



17.85 جنيه للشراء.

18.01 جنيه للبيع.