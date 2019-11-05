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زعيم مجلس العموم يعتذر بعد وصفه ضحايا برج "جرينفيل" بافتقارهم للحس السليم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:03 م
زعيم مجلس العموم يعتذر بعد وصفه ضحايا برج "جرينفيل" بافتقارهم للحس السليم جايكوب ريس موج
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن زعيم مجلس العموم جاكوب ريس-موج اعتذر بعد أن زعم ​​أن ضحايا حريق برج جرينفيل لم يستخدموا "الحس السليم" ليتركوا المبنى المحترق.

 

وتعرض زعيم مجلس العموم لانتقادات واسعة النطاق صباح الثلاثاء بعد أن قال إن سياسة عدم التحرك الخاصة بخدمة الإطفاء قد حدت من فرص بقاء الناس على قيد الحياة وأنه كان ليتجاهلها، إذا كان مكانهم.

 

فى بيان أصدر إلى صحيفة "إيفينينج ستاندرد"، قال: "أنا أعتذر بشدة".

 

وأضاف:"ما قصدت أن أقوله هو أنني كنت سأستمع أيضًا إلى نصيحة فرقة الإطفاء بالبقاء والانتظار فى ذلك الوقت. ومع ذلك، مع ما نعرفه الآن وبعد فوات الأوان لن أظن ولا أعتقد أن أى شخص آخر سيفعل ذلك."

 

وأوضح "أنا أكره أن أزعج سكان برج جرينفيل إذا لم أكن واضحًا في تعليقاتي. بعد فوات الأوان وبعد قراءة التقرير ، لن يتبع أحد هذه النصيحة. هذه هي المأساة الكبرى ".

 

أخبر ريز-موج ، مذيع راديو LBC ، نيك فيراري ، أنه إذا كان أحدهما في حريق ، فسوف "يغادر المبنى المحترق" ويتجاهل فرقة الإطفاء بلندن.

وصفت مجموعة "العدالة من أجل ضحايا جرينفيل" تعليقاته بأنها "مروعة".

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين: "ما الذي يدفع شخصًا ما للقول على مأساة مثل جرينفيل إن الضحايا يفتقرون إلى الحس السليم؟ كان الناس خائفين ، مات الكثير منهم وهم يحاولون الهرب.

وأضاف "يجب على جايكوب ريز موج الاعتذار عن هذه التعليقات النابية وغير الحساسة على الفور."

في يوم 14 يونيو 2017 أعلن مفوض هيئة حريق لندن أنّ 58 شخص قتلوا وأصيب 30 آخرين من جرّاء حريق فى برج غربي لندن.

 

 


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لندن

حريق برج جرينفيل

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