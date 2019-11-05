سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيمة حزب الخضر الكندى تعلن تنحيها عن منصبها بعد 13 عاما

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:02 ص
زعيمة حزب الخضر الكندى تعلن تنحيها عن منصبها بعد 13 عاما البرلمان الكندى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت زعيمة حزب الخضر الكندي، إليزابيث ماي، أمس الإثنين، استقالتها من الحزب، موضحة أنها ستبقى زعيمة للهيئة البرلمانية للحزب المكونة من ثلاثة أشخاص في البرلمان.

وقالت ماي - في مؤتمر صحفي في أوتاوا - "اعتبارا من اليوم ، لم أعد زعيمة لحزب الخضر الكندي"ـ وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات الفيدرالية وبعد 13 عاما كزعيمة للحزب.

وقالت ماي - التي تتزعم الحزب منذ عام 2006 - إنها تريد أن تختار وقتها لترك منصبها، مضيفة أنها عينت بديلا مؤقتا لها "جو آن روبرتس"، التي كانت حتى اليوم نائبة زعيم الحزب.

وأشارت ماي إلى أن قرارها بالتنحي الآن قد تم ، جزئيا، من أجل الوفاء بوعد تعهدت به لابنتها كيت بعد انتخابات عام 2015: أن تكون حملة 2019 هي الأخيرة لها على رأس الحزب.

وقالت روبرتس للصحفيين "هذا موقف أتخذه على مضض إلى حد ما.. في الوقت الحالي في حزب الخضر ، ينصب التركيز على بدء البحث عن الشخص الذي سيأخذ الحزب الأخضر إلى المرحلة التالية. هذا ليس بديلا عن إليزابيث ماي، لا أعتقد أن أي شخص سيتقدم بطلب للحصول على هذه الوظيفة".

 

 


كندا

حزب الخضر الكندى

زعيمة حزب الخضر

اليزابيث ماى

البرلمان الكندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

شيرين رضا تتغزل فى يسرا بصورة جديدة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: طول عمرك واقفة معايا وسندى فى كل حاجة

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

دم وعنف.. جايسون موموا فى كواليس تصوير مسلسل See الجديد

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

محمد رمضان يحطم رقما قياسيا جديدا ويتربع على عرش الأعلى مشاهدة بالشرق الأوسط

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

فيلم Terminator الجديد ينهى مسيرة 35 عامًا من الإنجازات بخسارة 100 مليون دولار

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

السيسى يوجه بمراعاة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لمشروعات الإسكان

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "محمد" لزوجته: "انتى حلم عمرى ودعوة قلبى"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "أحمد" لزوجته: "انتى رزق الله الذى لا يقدر بثمن"

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

فى يوم الحب المصرى.. "هانى" لزوجته: بحبك ومن غيرك الدنيا مالهاش طعم

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

مصر تقفز 90 مركزا فى الترتيب العالمى لمؤشر جودة الطرق خلال 5 سنوات..إنفوجراف

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

بعد ما يقرب من شهر ونصف على إعلان الإفلاس.. "توماس كوك" تعود للحياة من الصين.. شركة صينية تستحوذ على العلامة التجارية بـ12 مليون يورو.. ولأول مرة يخرج الاسم العملاق من بريطانيا.. وخبير: الصينيون قادمون

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

دعوى مستعجلة لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة