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رئيس جامعة الوادى الجديد: ندرس تدشين متحف للتراث الثقافى الواحاتى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 10:06 ص
رئيس جامعة الوادى الجديد: ندرس تدشين متحف للتراث الثقافى الواحاتى اجتماع رئيس جامعة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، أن الجامعة تدرس تدشين متحف للتراث الواحاتى وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث جرى عقد اجتماع بحضور الدكتور سرى هاشم الشريف عميد كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بقسم علم الاجتماع، بكلية الآداب والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور القذافى خلف مدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وقال طنطاوى، إن المتحف يهدف للتعبير عن ثقافة الواحات وتطورها التاريخى وإبراز خصوصية الثقافة الواحاتية كنمط ثقافى يجب تعريف الطلاب به وليكون محفزا لهم لمزيد من الأبحاث والدراسات الأنثربولوجية والميدانية فى هذا الشأن.

وأضاف طنطاوى، أن متحف التراث بالجامعة سوف يسهم فى التعرف على الصناعات والحرف الواحاتية والحفاظ على الموروث الثقافى فى المحافظة ويعزز إبراز خصائص تلك الثقافة العريقة والتعرف على أنماطها وخصوصية الروح الإبداعية فى الثقافة الواحاتية، وكذلك تحديد أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين الثقافات الأخرى .


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التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد

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