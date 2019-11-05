رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة دور نوفمبر بكلية الآداب

المنوفية- محمد فتحى

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الثلاثاء، نتيجة التراكمى لمرحلة الليسانس بكلية الآداب دور نوفمبر 2019.

وأعلن الدكتور أسامة مدنى ، أن عدد الطلاب بدور نوفمبر فى مختلف أقسام الكلية بلغ 293 وحصل طالب على تقدير جيد جدا و48 جيد.

كان الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية قد عقد اجتماعا لشئون الدراسات العليا والبحوث الجلسة الثالثة لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث استهل الجلسة بتقديم التهنئة لجموع الشعب المصري بحلول المولد النبوي الشريف كما قدم التهاني للدكتورة نانسي اسعد لتوليها منصب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود فوزي لتعيينه وكيلا لشئون خدمة المجتمع بكلية التربية ولجميع مديري الإدارات الجدد بالجامعة.

وجه القاصد خلال الجلسة بضرورة الاهتمام بمكافحة ظاهرة التنمر والعنف داخل المدارس وذلك من خلال تناولها في الندوات والقوافل وورش العمل وإدراجها ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

وأكد علي ضرورة التعاون بين الكليات في الأنشطة المختلفة التي تخدم البيئة وتحقق دور الجامعة كبيت خبرة مع ضرورة إرسال توصيات القوافل والندوات للجهات المستفيدة.

كما تناولت الجلسة عرضا وافيا لأهم الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات الأسبوع البيئي السابع في الإثنين الحادي عشر من نوفمبر الجاري والذي يستمر علي مدار الاسبوع المقبل.

وناقش القاصد خلال الجلسة دراسة حول عمل بطاريات لتربية الدواجن في الريف المصري مع تقديم رؤية متكاملة للمشروع ومخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمحافظة لوضع سبل تطبيق المشروع.

كما وجه بعمل دراسة وتقديم مقترحات وحلول لمشكلات الصرف الصحي والصرف الصناعي بمنطقة قويسنا الصناعية وعرضها علي الجهات التنفيذية لتطبيقها.

واستعرض القاصد موضوعات الإحاطة بشأن ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة الثانية وما استجد من أعمال مع عرض لأنشطة الكليات المختلفة من ندوات وقوافل ومسابقات ضمن فعاليات الأسابيع البيئية للكليات.

واختتم القاصد الجلسة بإعلان فوز كلية التربية النوعية بالمركز الأول وكلية الاقتصاد المنزلي بالمركز الثاني في مسابقة التميز البيئي للكليات مع تهنئة الكليات الفائزة وتقديم الجوائز المالية للكليتين وذلك بحضور الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.