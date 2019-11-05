رئيس جامعة القاهرة يكرم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. صور

كتب محمد صبحى

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، اللواء هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية ومنحه درع الجامعة.

جاء ذلك فى ختام الندوة التى نظمتها جامعة القاهرة بمشاركة الطلبة وأساتذة الجامعة والعاملين تحت عنوان نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة.

كان اللواء هشام زعلوك القى كلمه خلال الندوة حول طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية، فى مكافحة الفساد ومنعه.