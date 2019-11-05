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رئيس جامعة القاهرة يكرم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:16 م
رئيس جامعة القاهرة يكرم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. صور رئيس جامعة القاهرة يكرم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
كتب محمد صبحى

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كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة  ، اللواء هشام زعلوك رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية ومنحه درع الجامعة.
 
جاء ذلك فى ختام الندوة التى نظمتها جامعة القاهرة بمشاركة الطلبة وأساتذة الجامعة والعاملين تحت عنوان نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد  بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة.
 
كان اللواء هشام زعلوك القى كلمه خلال الندوة حول طبيعة عمل هيئة الرقابة الإدارية، فى مكافحة الفساد ومنعه.
 
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (1)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (1)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (2)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (2)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (3)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (3)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (4)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (4)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (5)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (5)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (6)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (6)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (7)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (7)

ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (8)
ندوة نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد (8)
 

جامعه القاهره

هشام زعلوك

الرقابة الإدارية

محمد عثمان الخشت

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