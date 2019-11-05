سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:39 م
رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى ندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال اللواء هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية دعمت الاستثمار فى حل مشاكل المستثمرين وأسست  قطاعا ضخما يتولى استقبال المستثمر لعرض مشاكله وقطاع دعم الاستثمار يتلقى الطلب ويرسلها للإدارات المختلفة ومن ثم يستصدر قرار من لجنة حل المشاكل للمستثمرين ويحضر المستثمر ليحصل على إجابة وحل لمشكلته.
 
وأضاف زعلوك خلال كلمته بندوة " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة هيئة الرقابة الإدارية معنية بمكافحة الفساد لأن الفساد سوس وينخر فى المجتمع المصرى، موضحا أن  إجمالى المبالغ خارج الاقتصاد غير الرسمى  تجعل الموازنة فى وضع تانى، لم يكن لدينا خيار الآن سوى محاربة الفساد بشراسة لتعظيم الناتج القومى لمصر بصورة ضخمة.
 
وتابع ، نقود  معركة شديدة ضد الفساد لتعظيم موارد الدولة ونعمل فى ضبط الجرائم الجنائية وتتم  من ضباط من الجيش والشرطة ويطلق عليهم العضو وهو المصطلح الذى يطلق  على من يقوم بالعمل الفنى والعضو يعمل بيده ويذهب المصادر بنفسه ويكتب مذكراته بنفسه ومسئول والعضو اقوى شخص بالهيئة لانه من يحفظ الموضوع كله.
 

الرقابة الإدارية

السيسى

جامعة القاهرة

مكافحة الفساد

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

التموين: لم نحذف شخصا واحدا من منظومة الخبز.. والتنقية سمحت بضم مواطنين جُدد

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

البحوث الفلكية: شهب الثوريات تمطر سماء مصر اليوم وغدا بـ10 شهب فى الساعة

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

رئيس الوطنية لمكافحة الفساد: نحارب إساءة استخدام السلطة لتعظيم الناتج القومى

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أى عجز

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

وزير التموين: الرئاسة توجه بتحديد موعد إضافة المواليد لبطاقات الدعم

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

البرلمان يدرس بدء دور انعقاد سادس فى أكتوبر 2020.. بهاء أبو شقة: بدأنا الفصل التشريعى فى يناير 2016 ويجب أن نكمل المدة القانونية.. ووكيل البرلمان: سيظل النواب متمتعين بحصانتهم حتى يناير 2021

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

ذا صن: شركة EASYJET البريطانية تطلق أولى رحلاتها إلى مصر العام المقبل

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة