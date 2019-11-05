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ذروة شهب "الثور الجنوبية 2019" تمطر سماء مصر والمنطقة العربية اليوم

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:00 ص
ذروة شهب "الثور الجنوبية 2019" تمطر سماء مصر والمنطقة العربية اليوم شهب
كتب محمود راغب

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تشهد سماء مصر والمنطقة العربية اليوم الثلاثاء  5 نوفمبر ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الجنوبية هذه السنة 2019.

وتعتبر شهب الثور من الزخات الشهابية الصغيرة التى تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و "الثوريات الشمالية" وهي  تنشط سنويا من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج (كرات نارية) عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعاً .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن هذه السنة سيكون القمر في مرحلة التربيع الأول بالتزامن مع ذروة شهب الثور، وسيغرب بعد فترة قصيرة من منتصف الليل ما سيترك السماء مظلمة لمشاهدة الشهب.

ولمحاولة رؤية شهب الثور الجنوبية يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى قبة السماء .

وبشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات ، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى أعلى الغلاف الجوي وتحترق على إرتفاع حوالي 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا في صورة شهب.   

وبتحديد سرعة واتجاه تلك الأجسام النيزكية عند اختراقها للأرض يمكن تحديد مسارها عبر النظام الشمسي ومعرفة الجسم المسؤول عن انتاجها، وفي حالة شهب الثور فإن مصدرها المذنب 2P/ انك.

وبحسب التقديرات هناك فرصة  لرؤيه حوالي 10 شهاب بالساعة ومن الممكن أن يضيف التدفق الآخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب في وقت متأخر من الليل وحتى الفجر، علما بأن العدد الفعلي للشهب المشاهدة لا يمكن تحديده بشكل دقيق.


الشهب

شهب الثور

شهب الثوريات

الفلك

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