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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:07 م
خالد صلاح
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دواء جديد لعلاج السكر من النوع الثاني قد يساعد في الإقلاع عن التدخين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:00 ص
دواء جديد لعلاج السكر من النوع الثاني قد يساعد في الإقلاع عن التدخين مرض السكر - ارشيفية
أ ش أ

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كشف بحث جديد بأن هناك دواء يستخدم في علاج داء السكر النمط الثاني يساعد المدخن على التخلص من هذه العادة "من خلال مكافحة أعراض الانسحاب مثل الرغبة الشديدة". 


وتوصل باحثون إيطاليون إلى أن عقار" أكتوس"، قد ساهم في إضعاف انسحاب النيكوتين على الفئران، وهو الأمرالذي قد يساعد على إقلاع المدخن عن تلك العادة والذي لا يفكر في الإقلاع عنه نظرا لأعراض الانسحاب الشاقة، بما في ذلك الرغبة الشديدة فى القلق والتهيج.


وأشارت الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة " كاميرينو" في روما إلى أن عقار" البيوجليتازون" يمكن أن يساعد المدخنين أيضًا على الإستسلام، مع آثارجانبية أقل حدة.

 


سكر من النوع الثانى

انسحاب النيكوتين

القلق

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