حبس عاطل وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس عاطل وصاحب شركة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تهريب أموال خارج البلاد والنصب على المواطنين .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بأنه اثناء مرور ضابط مباحث قسم شرطة مدينة نصر اول وبصحبته القوة المرافقة له بشارع الدكتور محمد ابراهيم ، تم ضبط"ن.ع.م " 32 عاطل و"و.ج.ا" 22 سنة صاحب مكتب استيراد وتصدير ، اثناء استقلالهما سيارة. ".

وعثر بحوزتهما على المضبوطات 181.600 ألف جنيه مصري،9905 دولارات أمريكي ،2 ماكينة فيزا مشتريات ،185 كارت فيزا خاصين ببنوك" ، وبمناقشتهما عما أسفر عنه الضبط اقر الأول بأن كروت الفيزا المضبوطة بحوزته خاصة بمواطنين من دولته والتي تحوي حسابات بالدولار , وقيامه بتهريبها داخل البلاد بقصد سحب تلك المبالغ من البنوك المصرية ،بالاشتراك مع المتهم الثاني عن طريق إجراء عمليات شراء وهمية باستخدام ماكينتي المشتريات المضبوطة بحوزتهما وقيامه عقب ذلك بتهريب تلك الأموال إلى دولته مرة أخرى.

وبمواجهة الثاني بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقر بتحصله على ماكينتي المشتريات من صاحب شركة للاجهزة الكهربائية الكائنة محطة الرمل بمحافظة الاسكندرية ، و صاحب شركة للاجهزة الكهربائية الكائنة 45 شارع ميامي بمحافظة الاسكندرية ، ونظير تحصلهما على مبلغ مالي (( جاري تحديدهما وتقنين الإجراءات لضبطهما ))، وجاري تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.