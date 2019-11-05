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جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:27 م
جهاز المشروعات الصغيرة يحقق حلم محمد ويدعمه فى فتح سوبر ماركت بـ6 أكتوبر مشروع محمد
كتب: تامر إسماعيل صالح

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كأغلب المناطق الآن، أصبح وجود سوبر ماركت فى كل شارع إحدى الخدمات الأساسية، وأصبح كثيرون يبحثون عن طريقة لتنفيذ ذلك المشروع، ولكن بشكل احترافى جديد، يشبه فى طريقه عمله المحال التجارية الكبيرة.

استطاع "محمد محمود"، تحويل حلمه إلى حقيقة، من خلال جهاز دعم وتنمية المشروعات الصغير، والذى حصل منه على قرض مادى استطاع به أن يفتح سوبر ماركت به كافة السلع الغذائية فى إحدى أحياء مدينة 6 أكتوبر.

التقرير التالى يبين كيف استطاع محمد تحويل حلمه إلى حقيقة، والحصول على أكثر من قرض من جهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة لإنجاح مشروعه.


سوبر ماركت

اكتوبر

هايبر ماركت

جهاز المشروعات

اليوم السابع بلس

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