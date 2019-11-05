تفاصيل تورط صاحب مصنع بتصنيع أحذية غير مطابقة للمواصفات

كتب سليم على

أمرت نيابة الوايلى الجزئية، بإرسال عينة من أحذية إلى الجهات المختصة، بعدما ضبطت بحوزة صاحب مصنع أحذية، متهم بتصنيعها من خامات مجهولة المصدر، لإعداد تقرير عنها للتأكد من صحتها وتأثيرها على المستهلك.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بضبط المسئول عن مصنع أحذية رياضية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" واستغلاله فى تصنيع الأحذية الرياضية من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُستخدماً علامات تجارية مقلدة مُدخلاً الغش على جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على ( 8,750 طن كسر بلاستيك – 201,000 قطعة مستلزمات أحذية رياضية - 19600 حذاء رياضى - 2000 بكرة شريط تيله - 12500 متر جلد إسكاى - 3500 قطعة مصنوعات جلديه ،5 ماكينات " حقن ، خياطه ، كسارة) ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .