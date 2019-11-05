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تعيين الدكتور أشرف خالد نائبا لرئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:20 م
تعيين الدكتور أشرف خالد نائبا لرئيس جامعة بنى سويف لشؤون التعليم والطلاب رئيس الجامعة
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، صدور قرار رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور أشرف خالد نائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن الدكتور أشرف خالد حاصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة عام 1983 كما حصل على الدكتوراة عام 1996 فى تخصص الأنف والأذن والحنجرة .

وتدرج في الوظائف الأكاديمية حتى عين رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة عام 2009 و عام 2016 ، و وكيل كلية الطب البشرى جامعة بنى سويف عام 2010 ،وشغل منصب سكرتير الجمعية المصرية للأنف والجيوب الأنفية ، وأمين صندوق الجمعية العربية للأنف والجيوب الأنفية وعضو لجنة زراعة قوقعة الأذن بالتأمين الصحى.

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

نائب رئيس جامعة بنى سويف

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