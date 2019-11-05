تراجع سهم إعمار بالبورصة المصرية بنسبة 2.90% بعد انخفاض أرباحها 64%

كتب هانى الحوتى

تراجع سهم شركة إعمار مصر للتنمية، بنسبة 2.90% خاسراً 0.09 جنيه، حتى الساعة 12.44 ظهراً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستوى 3.01 جنيه، بحجم تداول 387 ألف ورقة مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه.

وجاء التراجع بعد إعلان شركة إعمار مصر للتنمية عن قوائمها المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، بنسبة انخفاض بلغت 64% بعدما حققت أرباحاً مجمعة بلغت 628.99 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 1.76 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية.

وانخفضت إيرادات شركة إعمار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى 2.34 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.82 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي.