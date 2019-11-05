تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاتصالات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% خاسرة 32.96 نقطة، لتغلق عند مستوى 10168.02 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 29.3 مليون سهم بقيمة 82.6 مليون ريال قطرى عبر 2366 صفقة، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 23 سهماً، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.52%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.28%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.