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تحرير 70 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:42 م
تحرير 70 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة بالمنوفية حمله تموينيه - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

 

أسفرت الحملة عن تحرير 70قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 30محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات،  28محضر لأصحاب المستودعات،18محضر لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

 

وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية،والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين،  تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة

 

جدير بالذكر أن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، قد أكد أنه تم تحرير 1857 مخالفة تموينية خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من العام  الحالى 2019 وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة.

 

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية ، منها تقارير نقص وزن ، ومحاضر ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين ، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا .

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، استمرار الحملات المكثفة على المحلات والاسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه .

 

وأوضح: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم .

 

 


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