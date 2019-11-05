تجديد حبس خفير بتهمة قتل نقاش بـ"شومة" خلال مشاجرة فى دار السلام

كتب ــ كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس خفير ، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل نقاشا بعصا خشبية " شومة" فى مشاجرة بينهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة دار السلام، بمشاجرة ومتوفى بشارع نزلة اندريا أمام صيدلية الطحاوى دائرة القسم.

بالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول "ع.ج.م" 36 سنة نقاش ومقيم محل البلاغ، توفى إثر إصابته بكدمة بمؤخرة الرأس، وطرف ثان "ح.م.ع"41 سنة خفير.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير الطرف الثانى بالسيارة خاصته بمحل البلاغ، اصطدم بمنضدة كانت متواجدة بالطريق العام، ما أدى إلى اصطدامها بالمجنى عليه فحدث بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الثانى على الأول بالضرب باستخدام عصا خشبية " شومة"، كانت بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وتأيدت الواقعة بشهادة "ن.ا.م" 65 سنة عامل وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.