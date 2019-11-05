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بطريرك الكاثوليك يواصل احتفاله بذكر ىربع قرن على تأسيس كنيسة مصرية بروما

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:07 ص
بطريرك الكاثوليك يواصل احتفاله بذكر ىربع قرن على تأسيس كنيسة مصرية بروما الانبا إبراهيم إسحق يشارك فى تعميد طفل
كتبت سارة علام

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واصل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفاله بمرور ربع قرن على تأسيس كنيسة الكاثوليك بروما، إذ نظم الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكانى راعى رعية الأقباط الكاثوليك بروما برنامجا خاصا بالمناسبة، حيث بدأت الاحتفالات يوم الأحد الـ27 من أكتوبر الماضى وانتهت أمس.

فى قداس الأمس، الأنبا إبراهيم إسحق الصلوات وذلك بالتزامن مع بدء العام الأكاديمى بالمعهد الشرقى فى روما، حضر صلوات الذبيحة الإلهية سكرتير غبطته الأب باسكوال ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشمامسة المصريين الدارسين بروما، ومنح البطريرك سرى العماد والتثبيت لأحد أبناء الرعية ويدعى ريكاردو.

شارك فى الاحتفالات أيضا، المطران الشرفى لإيبارشية سوهاج الأنبا يوسف أبو الخير خلال زيارته لروما بعد عودته من زيارته الرعوية لباريس والأنبا أنطونيوس المطران الشرفى لإيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف، وأثناء الاحتفال منح البطريرك الإكليريكى رومانى صابر درجة شماسية جديدة كأحد الدارسين بروما.


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