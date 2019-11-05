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بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات قومية بالسويس وجنوب سيناء

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:13 ص
بسام راضى: الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات قومية بالسويس وجنوب سيناء الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي السويس وجنوب سيناء.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وشهدت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم فى تحسين أحوال المواطنين.
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاسبوع الماضى، وعلى هامش الافتتاحات الجديدة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بأن الدولة ستفتتح العديد من المشاريع الفترة المقبلة.

السيسي

رئاسة الجمهورية

المشروعات القومية

السويس

سيناء

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