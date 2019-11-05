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بدء مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور ولى العهد السعودى ورئيس اليمن ومحمد بن زايد

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:50 م
بدء مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور ولى العهد السعودى ورئيس اليمن ومحمد بن زايد مراسم اتفاق الرياض
كتب سمير حسنى

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بدأت قبل قليل، مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور الرئيس اليمنى، عبدربه هادى، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

ويأتى التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثى واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيرانى فى اليمن، وبالتزامن تواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، فى إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية فى عدن لتأمين العاصمة المؤقتة، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.

اتفاق الرياض (1)
 
اتفاق الرياض (2)
 
اتفاق الرياض (3)
 
اتفاق الرياض (4)

اتفاق الرياض

اليمن

المجلس الانتقالي فى اليمن

محمد بن سلمان

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