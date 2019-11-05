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بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:03 م
بدء جلسة البرلمان برئاسة "عبد العال" لمناقشة بيانات عاجلة موجهة للحكومة جلسة مجلس النواب برئاسة على عبد العال
كتب محمد مجدى السيسى - تصوير خالد مشعل

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بدأت الجلسة العامة منذ قليل، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لمناقشة عدد من البيانات العاجلة الموجهة إلى عدد من الوزراء.
 
 
ويمثل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء المقبل، للرد على 18 طلب إحاطة و4 أسئلة وطلب بمناقشة مقدمة من النواب حول موضوعات مختلفة، وذلك فى ضوء ممارسة البرلمان لدوره الرقابى.
 
 
وتتناول الموضوعات إنشاء مكاتب البريد وتطوير خدماتها، وعن سوء خدمات التليفون الأرضى وشبكات المحمول والإنترنت.
 
 
ويرد الوزير أيضا على طلبات إحاطة عن  دور الوزارة فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومواجهة الحرب الإلكترونية .
 
 
كما من المقرر أن يجيب الوزيرخلال الجلسة عن أسئلة بشأن دورالمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وعن خطة الوزارة لتطوير قطاع البرمجيات.
 
 
وقد شارك الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، فى افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى فى السويس وجنوب السيوس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
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اليوم السابع بلس

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