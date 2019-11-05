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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:42 م
خالد صلاح
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انقطاع خدمة الإنترنت مجددا فى العراق بعد ساعات من إعادتها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:55 م
انقطاع خدمة الإنترنت مجددا فى العراق بعد ساعات من إعادتها مظاهرات العراق - صورة أرشيفية
أ ش أ

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انقطعت خدمة الإنترنت مجددا، اليوم الثلاثاء، فى أغلب مناطق العراق، وذلك بعد ساعات من إعادة للخدمة.
 
وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن وزارة الاتصالات أو الجهات المعنية، لم تصدر أى توضيح حول أسباب القطع المفاجىء للخدمة، إلا أن شركات اتصال الهاتف المحمول نوهت لمستخدميها بأن القطع جاء خارج إرادتهم.
 
وكانت السلطات العراقية، قد أوقفت خدمة الإنترنت ليلة أمس، فى خطوة مفاجئة فى عموم البلاد ما عدا إقليم كردستان وسط الاحتجاجات التى تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات، إلا أن الخدمة عادت صباح اليوم.
 

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