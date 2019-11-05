انقطاع الإنترنت فى بغداد ومعظم أنحاء البلاد

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أعلن مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت أن خدمات الإنترنت انقطعت فى بغداد ومعظم أنحاء العراق، فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

قال المرصد ، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن :"اتصالات الإنترنت العامة انخفضت لما دون 19 بالمئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى".

وأضاف "نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

ولم تعرف بعد أسباب القطع المفاجئ للخدمة، الا ان ناشطين ومراقبين أكدوا أن القطع جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها عدة محافظات عراقية ومنها بغداد للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، وقد اتسعت هذه المطالب مؤخرا لتشمل إقالة الحكومة.