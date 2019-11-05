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انشقاقات واسعة داخل تنظيم داعش بعد اختيار زعيمه الجديد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:30 ص
انشقاقات واسعة داخل تنظيم داعش بعد اختيار زعيمه الجديد.. اعرف التفاصيل طارق أبو السعد
كتب أحمد عرفة

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أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك انشقاقات واسعة ضربت تنظيم داعش الإرهابى بعد الإعلان عن اسم زعيم التنظيم الإرهابى الجديد أبو إبراهيم الهاشمى القرشى، لأنه اسم غير معروف.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن داعش يخفى معلومات زعيمه الجديد لأن هناك خلافات ضخمة ضربت التنظيم حول منصب الزعيم الجديد للتنظيم عقب مقتل أبو بكر البغدادى.

ولفت طارق أبو السعد، إلى أن هذا الخلاف تسبب فى انشقاقات واسعة وخروج عدد كبير من عناصره عن التنظيم اعتراضا على شخص قائد التنظيم الجديد، متابعا: "الغموض والتشتت والتشرذم للتنظيم هو سيد الموقف، وإخفاء البيانات الخاصة بالزعيم الجديد لداعش يؤكد أنهم لم يحسموا أمرهم بعد".


طارق ابو السعد

داعش

ابو بكر البغدادى

زعيم داعش

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