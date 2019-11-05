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الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية بها قسم لمراقبة أعضائها

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:15 م
الوطنية لمكافحة الفساد: الرقابة الإدارية بها قسم لمراقبة أعضائها ندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد"
كتب محمد صبحى

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قال اللواء أركان حرب هشام زعلوك، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن الرقابة الإدارية لست بمعزل عن الدولة وتعرض كل الأمور على النيابة العامة متابعا لم نعمل إلا بإذن من النيابة العامة لأننا غير مستعدين لضياع الوقت والعمل بسبب الإجراءات، موضحا أن الرقابة مختصة  قضايا جنائية  وبلاغات الضرائب والجمارك بشأن الفساد.
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 ‏وأضاف زعلوك، خلال كلمته بندوة "نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية المؤسسية بمخاطر الفساد" المنعقدة الآن بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة، لدينا مكتب داخل  كل ميناء مكتب كل مطار مكتب وفقا  تكليفات من الرئيس والوزراء لتلبية احتياجات الدولة وبعض أجهزة التحقيق تطلب منا اتخاذ إجراءات فى بعض القضايا المطروحه أمامها لاستجلاء الحقيقة.
 
واستطرد زعلوك: "نحترم التخصص داخل الرقابة الإدارية ونعمل تحريات ميدانية ونستخدم السواتر فى الشوارع للتصوير السرى قضاينا تعرض على جهات الدولة، ويتبادر إلى البعض سؤال حول من يحاسب الرقابة الإدارية ودعونى أجيب أن لدينا قسم داخلى ونحن قصاه على أنفسنا حدا وقسم شديد القسوة على أعضاء الهيئة للمحاسبة".
 
وتابع: "خطتنا فى العام الحالى أننا منفتحين على الدول الأفريقية، وهذا العام الوزير شريف سيف الدين أمر بتنظيم مؤتمر دولى ضخم وهو المنتدى الظولى لمكافحة الفساد حضره 48 دولة أفريقية من أصل 51 بجانب دعوة 4 دول عربية مستوى التمثيل والحضور رفيع المستوى كان بنسبة عالية متابعا مصر مركز اشعاعى لمحاربة الفساد".

 


الرقابة الإدارية

السيسى

جامعة القاهرة

مكافحة الفساد

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