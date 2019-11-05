النيابة تكشف سبب حريق صيدلية فى السلام

كتب أحمد حسنى

أوضحت نيابة السلام، سبب اندلاع حريق داخل صيدلية بمنطقة السلام، بعد تسلم تقرير الأدلة الجنائية.

وأشار التقرير، إلى أن الحريق بسبب ماس كهربائى ولا وجود لشبهة جنائية.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل صيدلية بدائرة قسم السلام ، دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الصيدليات فى السلام، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، و تم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الإمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.