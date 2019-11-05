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المعمل الكيماوى يحدد طبيعة المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطل المطرية

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد طبيعة المواد المخدرة المضبوطة بحوزة عاطل المطرية مخدرات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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استعجلت نيابة المطرية، تقرير المعمل الكيميائى، حول واقعة ضبط عاطل، بحوزته 2 كيلو مخدرات قبل ترويجها فى المطرية، لتحديد نوعية المخدر المضبوط، وإعداد أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط كل من إبراهيم. م، 24 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 23120 لسنة 2014م المطرية" مخدرات"، رضا. م، 35 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 10934 لسنة 2007م شبرا الخيمة أول/ قليوبية "مخدرات "حال تواجدهما بالمنطقة محل سكن المتهم الأول، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو جرام، سلاح نارى" فرد خرطوش عيار 12مم، وطلقة من ذات العيار، 4000 جنيه، هاتف محمول.

بمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما المؤثم، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


المعمل الكيميائى

ضبط عاطل

2 كيلو حشيش

قسم المطرية

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