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"المعلمين": انتهينا من صرف 135 مليون جنيه دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:00 ص
"المعلمين": انتهينا من صرف 135 مليون جنيه دفعة معاشات أكتوبر للأعضاء والورثة خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

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قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة انتهت من صرف دفعة معاشات أكتوبر الماضى للورثة المستحقين، والبالغ عددهم حوالى 400 ألف مستحق، مع بداية نوفمبر الجارى، وذلك بعد صرف معاشات الأعضاء للدفعة الشهر الماضى.
 
وأوضح الزناتى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى دفعة المعاشات لشهر أكتوبر الماضى بلغت 135 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تلك القيمة فى زيادة مستمرة، نظرا لزيادة أعداد الأعضاء المُحالين على المعاش شهريا.
 
وكانت نقابة المُعلمين قد أعلنت صرف معاشات دفعة أكتوبر للأعضاء، يوم 14 أكتوبر الماضى، وتأجيلها لمعاشات الورثة لحين توفير المبالغ المالية اللازمة للصرف.
 
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

معاشات الورثة بنقابة المعلمين

نقيب المعلمين

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