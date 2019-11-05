سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصريون والأجانب استثمروا فى مصر قد أيه فى أغسطس الماضى؟ .. اقرأ التفاصيل

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:00 ص
المصريون والأجانب استثمروا فى مصر قد أيه فى أغسطس الماضى؟ .. اقرأ التفاصيل خط إنتاج
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصدت النشرة الاحصائية الشهرية، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة مصادر تدفق رؤوس الأموال أغسطس 2019، موزعة بين استثمارات المصريين والعرب والأجانب خلال هذا الشهر.

وأظهر التوزيع النسبى الوارد فى النشرة الشهرية الصادرة عن شهر أكتوبر الماضى، أن الاستثمارات المصرية استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الاستثمارات خلال الفترة التي يرصدها التقرير، حيث بلغت نحو مليارى و176.3 مليون جنيه بنسبة بلغت 78.6%، بينما بلغ إجمالى استثمارات العرب خلال فترة التقرير نحو 406.9 مليار جنيه بنسبة بلغت 14.7%، أما الاستثمارات الأجنبية فقد سجلت نحو 186.3 مليار جنيه خلال فترة التقرير بنسبة بلغت 6.7% من إجمالى مصادر تدفق رؤوس الأموال.

ويشير التوزيع النسبي للشركات التي تم تأسيسها خلال أغسطس، إلى أن القطاع الخدمى يسيطر على حصة حاكمة من إجمالى الشركات التى تأسست خلال تلك الفترة، بواقع 748 شركة بنسبة بلغت 48.4%، يليها الشركات الصناعية بواقع 353 شركة بنسبة بلغت 22.9%، ثم الشركات الإنشائية بعدد 229 شركة بنسبة بلغت 14.8%.

وحازت شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نسبة 6.5% من إجمالي الشركات التي تأسست في أغسطس، بعدد شركات بلغ نحو 101 شركة، ثم الشركات الزراعية وعددها 61 شركة بنسبة 4%، وأخيرا القطاع السياحى بعدد شركات بلغ 49 شركة بنسبة بلغت 3.2%.

مصادر تدفق رؤوس الأموال
مصادر تدفق رؤوس الأموال

الاستثمارات الأجنبية

وزارة الاستثمار

استثمارات المصريين

استثمارات العرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يسعى لتضميد جراحه ضد سلافيا براج فى دوري أبطال أوروبا

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

البرلمان البريطانى ينتخب لينزى هويل رئيسا جديدا له

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

زلزالان قويان يضربان جزيرة تونجا فى المحيط الهادى

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

انخفاض أسعار البرتقال واليوسفى بسوق العبور جنيهان عن بداية الموسم

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن أماكن بيع حلوى المولد النبوى الفاسدة

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

اليوم.. الرئيس السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

غرامة تصل لـ200 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

أسباب تراجع الدولار 176 قرشا أمام الجنيه فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

اعرف تفاصيل آخر تعديلات السكة الحديد على قطاراتها واستبدال عرباتها

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

"دماء فى ليلة الزفاف".. 10 نقاط ترصد تفاصيل مقتل عروس على يد طليقها بالمرج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة