المشدد 15 عاما لمتهم كون جماعة إرهابية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبى، ويوسف عدلى، وسكرتارية محمد رضا، وحضور طارق الجوهرى، وكيل النيابة، حضوريًا بمعاقبة مُدان بالسجن المشدد 15 عامًا، وبراءة 6 آخرين، جميعهم ينتمون للإخوان، فى اتهامهم بتأسيس جماعة إرهابية.

صدر الحكم وذلك فى أحداث القضية رقم 16241 لسنة 2015جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2931 لسنة 2015 كلى كفر الشيخ، والمتهمين فى القضية "محمد ا.أ.ب"، و"باسم ا.م.م.ي"، و"نصر ع.إ.م"، و"محمود ا.أ.ع.ق"، و"السعيد ب.ا.ب"، وضياء.ا م.ر.م".

وتبين من أوراق القضية أن الاتهامات الموجهة إلى المتهم الأول والثانى، أنهما بتاريخ 28 يوليو 2015م، أنشأ وأسسا ونظما وتوليا قيادة جماعة أسست على خلاف الأحكام والقانون، والدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى، وإدارة خلية نوعية منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية المنبثقة وتوفير أوجه دعمها لرصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء وتحديد مساعيهم، ورصد المنشآت الشرطية العامة وتنفيذ أعمال عدائية ضدهم لإشاعة حالة من الإرهاب والفوضى بالبلاد لإسقاط مؤسسات الدولة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة فى تنفيذ أغراضها.

بالإضافة إلى إمداد الجماعة موضوع الوصف السابق بمعلومات مادية ومالية مع علمهما بما تدعو إليه أهداف الجماعة نفسها وبوسائلها لتنفيذ أهدافها، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى خلية نوعية بقيادة المتهمين الأول والثانى منبثقة من جماعة الإخوان الإرهابية لتنفيذ أفكارهم مع علمهم بأغراض الجماعة.

والمتهمان الأول والثانى والرابع والخامس والسادس حازوا وأحرزوا دون ترخيص مواد مفرقعة ومواد تعتبر فى أحكام القانون مفرقعات واجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتجهيزها،والمواد "مادة نترات الأونيوم" ثلاثى بيرو كسيد الاسيتون نترات الأمونيوم والبن ومخلوط العاب نارية منتج للضوء والوميض والبارود الأسود وخراطيش إشارات ومفجر كهربائى محلى الصنع وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بقصد أغراض الجماعة الإرهابية.

بالإضافة إلى أنهم أمدوا الجماعة الإرهابية بأسلحة وذخائر ومواد تدخل فى حكم المرفقعات من أجل تنفيذ أغراض وأهداف تلك الجماعة وكان الإرهاب وسيلتها من أجل تنفيذ أهدافها مع علمهم بذلك، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين محدث صوت على شكل مسدس جرى إزالة الحائل المدعوم من داخل ظرف ماسورة دون تعديل بحيث يستقبل الطلقات النارية وذلك بقصد استعمالهما فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والسلام الاجتماعي

كما أحرزوا ذخائر خرطوش إحداث صوت جرى تحويلها إلى طلقات نارية عن طريق وضع كرية معدنية بمقدمتها تستعمل على السلاحين الناريين دون ترخيص بقصد استعمالهم فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم ومبادئ الدستور والسلام الاجتماعى، وحازوا مطبوعات معدة لإطلاع الغير عليها 4 كتب بعنوان "الإخوان المسلمون"، و"أحداث صناعة التاريخ"، و"أسس ومهارات"، و"الدعوى الفردية"، تتضمن ترويجًا لأهداف الجماعة ولتغيير أحكام الدستور والقوانين والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولقلب نظام الدولة.