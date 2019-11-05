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المركزى للمحاسبات ينشر العدد الأخير لمجلة المراجعة الحكومية عن مؤتمر الإنكوساى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:23 م
المركزى للمحاسبات ينشر العدد الأخير لمجلة المراجعة الحكومية عن مؤتمر الإنكوساى عدد المجلة الدولية للمراجعة الحكومية- ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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وافق المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، على نشر رابط المجلة الدولية للمراجعة الحكومية وترجمة عناوين الموضوعات الواردة بعددها الأخير والخاص بمؤتمر

الإنكوساى

الـ23 والذى عُقد فى موسكو - روسيا الاتحادية فى الفترة من 23-29 سبتمبر والواردة من مكتب المساءلة الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية على موقع الجهاز.

وتتضمن المجلة ما تم تناوله فى مؤتمر الانكوساي الـ23 الأخير من موضوعات أبرزها تكنولوجيا المعلومات ودورها فى تطوير الإدارة العامة، ودور الأجهزة العليا للرقابة فى تحقيق الأولويات والأهداف الوطنية.

وكانت منظمة الانكوساى عقدت مؤتمرها الـ23 الخاص بالأجهزة المركزية للمحاسبات والعليا للرقابة المالية، بالعاصمة الروسية "موسكو"، بمشاركة المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المصرى، والذى استمر من 23-29 سبتمبر، والذى أتاح الفرصة لجميع منظمة أعضاء الإنتوساى المسئولة عن أجهزة المركزى للمحاسبات فى تبادل التجارب والآراء ومناقشة المواضيع الفنية الهامة، بهدف تحسين وتطوير الرقابة المالية وتعزيز المساءلة الحكومية على المستوى الدولى.

والإنكوساى هو المؤتمر الدولى لمنظمة للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، ويمثل المؤتمر أعلى جهاز بمنظمة الإنتوساى، حيث يضم جميع أعضاء المنظمة، وتنعقد اجتماعات المؤتمر مرة كل ثلاث سنوات تحت رئاسة الجهاز الرقابى للدولة المستضيفة للمؤتمر.


الجهاز المركزى للمحاسبات

المجلة الدولية للمراجعة الحكومية

مؤتمر الإنكوساى الـ23

منظمة الإنتوساى

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