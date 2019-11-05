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المحكمة العليا بإسبانيا تعيد تفعيل مذكرات اعتقال لـ3 زعماء انفصاليين كتالونيين

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 04:43 م
المحكمة العليا بإسبانيا تعيد تفعيل مذكرات اعتقال لـ3 زعماء انفصاليين كتالونيين الشرطة الإسبانية - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعادت المحكمة العليا فى إسبانيا، تفعيل مذكرات الاعتقال الأوروبية، بحق 3 زعماء انفصاليين كتالونيين فروا من البلاد، عقب محاولة استقلال الإقليم الفاشلة عن إسبانيا فى عام 2017، وذلك وفقا لمحامى المتهمين.
 
ونقلت قناة يورونيوز الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن المحامى جونزالو بوى، قوله إنه تلقى إشعارا شفهيا من السلطات البلجيكية والاسكتلندية بشأن مذكرات الاعتقال بحق لويس بويج وتونى كومين وكلارا بونساتى الذين يعيشون حاليا فى المنفى الاختيارى ببلجيكا واسكتلندا.
 
وأشارت القناة الأوروبية، إلى أن مدعى العموم فى إسبانيا يستدعون كومين وبونساتى لمواجهة اتهامات تتراوح بين إثارة الفتنة وإساءة استخدام الأموال العامة ؛ وهى تهم مشابهة لتلك التى تم توجيهها لتسعة زعماء انفصاليين آخرين من كتالونيا صدر بحقهم أحكام بالسجن لمدة تصل إلى 13 عاما فى أكتوبر الماضى فيما يواجه بويج اتهامات بالتمرد وإساءة استخدام الأموال العامة وليس إثارة الفتنة، وذلك بحسب مدعى العموم.
 

اسبانيا

كتالونيا

اقليم كتالونيا

اعتقال زعماء كتالونيا

مذكرات الاعتقال الاوروبيه

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