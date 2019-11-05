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المالية: صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 02:16 م
المالية: صرف مرتبات الجهات الحكومية فى موعدها المعتاد من 24 لـ 28 نوفمبر وزارة المالية
كتب - أحمد يعقوب

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أكدت وزارة المالية أن المرتبات لشهر نوفمبر سيتم صرفها في موعدها المعتاد للجهات الحكومية في الفترة من 24-28 نوفمبر، وحرصا على حسن سير العمل بالجهات الإدارية لتحقيق التطبيق الكامل لنظم إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى (GPS) بكفاءة وفاعلية فقد قامت وزارة المالية بتحديد المواعيد الإضافية التالية عوضا لأيام الإجازات والعطلات الرسمية الواردة في شهرى نوفمبر وديسمبر2019 وكذلك شهر يناير 2020 على النحو التالى:

 

- 11-7 نوفمبر.

- 30-29 ديسمبر .

- 29-27-23-12 يناير.

 

 


وزارة المالية

الجهات الحكومية

إدارة المعلومات المالية الحكومية

التحصيل الالكترونى

المرتبات

مرتبات نوفمبر

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