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الكويت : إبعاد 18 ألف وافد خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2019

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 09:03 ص
الكويت : إبعاد 18 ألف وافد خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2019 الكويت
أ ش أ

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كشف مصدر أمنى كويتى، عن قيام السلطات الكويتية، بترحيل نحو 18 ألف وافد، منهم 6 آلاف إمراة منذ بداية العام الجارى، وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضى.
وأضاف المصدر الأمني – في تصريح نشرته صحيفة "القبس" الكويتية اليوم الثلاثاء – أن إحصائية إدارة سجن الإبعاد، أظهرت أنه تم إبعاد 12 ألف رجل، و6 آلاف إمرأة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لأسباب مختلفة، من بينها مخالفة قانون الإقامة والعمل، والإصابة بأمراض مُعدية، والتورط في قضايا جنائية، إضافة إلى المخالفات المرورية وغيرها من القضايا.
وأوضح أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بنحو 5 آلاف مُبعد من الجنسين، في حين جاء أبناء الجالية البنجلادشية في المرتبة الثانية بنحو ـ2500 مُبعد، ثم الجالية المصرية بنحو 2200 مُبعد ، بينما احتل أبناء الجالية النيبالية المرتبة الرابعة بنحو 2100 مُبعد، ثم الجالية الأثيوبية بنحو 1700 مُبعد، والجالية السيلانية بنحو 1400 مُبعد، والجالية الفلبينية بنحو 1200 مُبعد، فيما جاء باقى المبعدين من جنسيات مختلفة، منها عربية وأفريقية وأوروبية وأمريكية.
وأشار المصدر إلى أن من بين المبعدين، وافدين "غير لائقين صحياً"، موضحاً أن أغلبية الأمراض كانت بسبب "الكبد الوبائي"، إضافة إلى بعض الحالات المصابة بـ "الإيدز"، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن 50 رجلاً و8 نساء فقط، موجودون في سجن الإبعاد حالياً، وجار ترحيلهم.


الكويت

الوافدين بالكويت

وزارة الداخلية الكويتية

الحكومة الكويتية

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