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القوى العاملة تعلن توافر 10749 فرصة عمل بـ 54 شركة خلال نوفمبر الجارى

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:25 م
القوى العاملة تعلن توافر 10749 فرصة عمل بـ 54 شركة خلال نوفمبر الجارى هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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أعلن وزير القوى العاملة ، أن الوزارة توفير 10749 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية  تبدأ من 1500 لتصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، من خلال 54 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال نوفمبر الجارى.

وقالت الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: إن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

وأشار الوزير إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".

وقال: إن فرص العمل المتوفرة تشمل: مشرف حملة سيارات بكالوريوس هندسة ميكانيكا باور خبرة 10 سنوات والسن حتى 45 سنة، الراتب10 آلاف جنيه، ومحاسبين، ومندوبى ومشرفين مبيعات  وأمناء مخازن وسائقين ، واخصائي جودة وفني صيانة كهرباء وعمال مزرعة، ومهندسين زراعين، وأطباء بيطرين، وفنى طباعة، وموظفين استقبال، ومشرفين أمن، وعمال غزل وتدوير وتعبئة وسحب ومكبس وخدمات إنتاج وصباغة، ممثل خدمة عملاء، وكاشير، ومدخل بيانات وفنى صيانة.

كما تشمل الفرص، فنى إنتاج وتركيب كبائن ورش وتشكيل وتقطيع، واخصائي موارد بشرية، ومندوب تسويق، ومحصل، وخدمات معاونة، وأخصائى تسويق، وخياط وباترونست وفنى وعامل تعبئة، وسائق شوكة، وأخصائي بايولوجى، وفيزياء وكيمياء.


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