القضاء الإدارى يحيل دعوى "حاجزى الأوقاف" بالشرقية لهيئة المفوضين

الشرقية - إيمان مهنى

قررت محكمة القضاء الإدارى، إحالة دعوى الحاجزين بمشروع الأحرار بالزقازيق التابع لهيئة الأوقاف، إلى هيئة المفوضين لوضع تقريرها حول الدعوة .

كان شباب الحاجزين تقدموا بدعاوى قضائية تبدأ من رقم 52617 لسنة 73 ق، ضد محافظ الشرقية بصفته ووزير الأوقاف بصفته ورئيس هيئة الأوقاف، يتضررون فيها من أسعار التى حددتها للوحدات التى اعتبروها مغالى فيها.

وذكرت فى عريضة الدعاوى، أنه فى 2013 أعلنت هيئة الأوقاف عن طرح وحدات سكنية تشطيب ونصف تشطيب الأحرار فى الزقازيق، حوالى 1200 شقة دون الإعلان عن القيمة الإجمالية لسعر الوحدة، على أن يتم التسليم خلال عام على الأكثر بحلول فى 2014، والمقدم 30 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الكبيرة نصف تشطيب، و15 ألف جنيه للوحدات الصغيرة، وسداد أقساط نصف سنوية .

وبعدها تبين أن المنطقة بدون مرافق، فتعلق التسليم فى الفترة 2013 إلى 2019، حيث أعلنت الهيئة فى 21 أبريل الماضى عن أسعار الوحدات بسعر أعلى من سعر السوق للمنطقة وطالبت بدفع مقدم 25% + 4% مصاريف إدارية للاستلام.