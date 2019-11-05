القضاء الأعلى يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوى

كتبت هدى أبو بكر

تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وأعضاء المجلس، بالتهنئة لرئيس الجمهورية ولشعب مصر بمناسبة المولد النبوى الشريف، - أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون الأحد المقبل الموافق 10 نوفمبر عام 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوى الشريف بدلا من السبت 9 نوفمبر عام 2019 ميلادية، والموافق 12 من ربيع الأول لعام 1441 هجرية.