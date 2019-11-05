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القبض على 3 أشخاص قبل بيعهم تمثالا فرعونى فى مصر القديمة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 01:46 م
القبض على 3 أشخاص قبل بيعهم تمثالا فرعونى فى مصر القديمة القبض على 3 اشخاص قبل بيعهم تمثال فرعونى فى مصر القديمة
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن ،من القبض على 3 اشخاص قبل بيعهم تمثال فرعونى فى مصر القديمة ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا باشتباه قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل ، في السيارة رقم ى ط د 2591 ماركة هيونداى النترا فيراني اللون موديل 2019م ، اثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال اقترابه منهم لفحصهم قام أحدهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية، تجاه الضابط  والقوات  " دون إصابات " في محاولة منهم للهرب ، إلا انه قام بمطاردتهم، وأثناء قيامه باستخلاص السلاح الناري من حائزه، قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح محدثاً إصابته بجرح بمؤخرة الرأس وجرح قطعي باليد اليمنى ، إلا أنه تمكن من استخلاص السلاح الناري منه، والسيطرة عليه.

وتمكنت القوة المرافقة من السيطرة على متهمان آخرين بينما فر الرابع هارباً وتبين أن المتهمين المضبوطين هم"م. م .إ" 44 سنة مأمور ضرائب عامة بأسيوط، وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة عبارة عن ( طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم تحمل أرقام 971458 والمرخصة له برقم 1509/1 من قسم أول / أسيوط بقصد الدفاع " سارية حتى 31/12/2022م " ، خزينتين بداخلهما             عدد 17 طلقة من ذات العيار ) و"ع. ا. ا" 50 سنة محاسب باتحاد نقابة المهن الطبية باسيوط ( مالك وقائد السيارة ) و"ع.ع.م" 44 شنة موظف بالتامين الصحي باسيوط.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات "تمثال فرعوني لشخص بقاعدة 25 × 40 سم بارتفاع 75 سم " يشتبه في أثريته "، 27,500 جنيه مصري , 186 ريال سعودي ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط  اقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب / إيهاب (جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) ،لاستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيداً لشرائه ، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

مصر القديمة

تمثال فرعونى

شراء اثار

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