الغضبان: بورسعيد شهدت طفرة فى المشروعات القومية العملاقة خلال 4 سنوات

بورسعيد محمد فرج

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كل المواطنين مكلفين بالدفاع عن الدولة المصرية بشموخ وعزة، مضيفاً:" كلنا مسئولون عن الدفاع عن بلدنا، وأن نحمى أولادنا من الأفكار الهدامة لاستكمال مسيرة التنمية، وعلينا الحفاظ على آمنها وسلامتها فنحن شركاء فى البلد مثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى" .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، بالمجلس التنفيذى لمناقشة جدول الاعمال بحضور كافة الاجهزة التنفيذية والامنية والمهندس كامل ابوزهرة السكرتير العام واللواء حسام بدرة مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء .

وأضاف المحافظ، أن بورسعيد خلال 4 سنوات شهدت طفرة فى المشروعات القومية العملاقة التى يحظى بها الشباب فلدينا اكبر مصنع فى الشرق الاوسط لصناعة اطار السيارات باستثمارات مصرية عالمية وسوف يعمل به أكثر من 500 شابا فضلا عن المشروعات الشبابية الناجحة على شاطئ بورسعيد، موضحاً أن هناك مشروعات أخرى أهدها الرئيس السيسى للشباب بمنطقة الــ58 مصنع بالمنطقة الصناعية والــ 54 الآخرين وكلها مشروعات لصغار المستثمرين من الشباب بجانب التعاقد مع أكثر من 380 مدرس ومدرسة للعمل برياض الأطفال و200 أخرين للعمل بإدارة المساحة والأملاك بخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة .

وتابع المحافظ، أن الدولة المصرية بنت للشباب 7942 اسكان اجتماعى مرحلة اولى و2882 مرحلة ثانية وجارى تسليم أكثر من 8000 وحدة سكنية للشباب للمرحلة الثالثة من الإسكان الإجتماعى بداية العام الجديد 2020، مضيفاً:"بورسعيد المحافظة أخدت نصيب الأسد فى المشروعات القومية، والدولة تسعى جاهدة لوصول الدعم للمستحقين وللأسر الأكثر إحتياجا وهكذا تكون سياسة الدولة بناء المستشفيات والمدارس يعنى مفيش مكان فى ربوع مصر اللى تجد فيه التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل".

وناشد المحافظ، الحذر من أهل الشر على صفحات التواصل الإجتماعى" الفيس بوك" التى تسعى للشك والريبة لعرقلة مسرة التنمية وعلشان كده كلنا مكلفين ان ندافع عن الدولة المصرية للحفاظ على امنها وسلامتها .