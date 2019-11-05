العجز التجارى الأمريكى يتراجع 4.7% فى سبتمبر

واشنطن (رويترز)

تراجع العجز التجارى الأمريكى 4.7 % إلى 52.5 مليار دولار في سبتمبر، حيث سجلت البلاد أول فائض بترولي لها لكن والواردات والصادرات انخفضت تحت وطأة ارتفاع الرسوم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع العجز التجاري قليلا إلى 52.5 مليار دولار في سبتمبر.

وروجع العجز التجاري لشهر أغسطس ليرتفع قليلا إلى 55.04 مليار دولار بينما بلغ الفائض البترولي 252 مليون دولار وهو الأول منذ العام 1978.

وتقلص عجز تجارة السلع مع الصين بواقع مئة مليون إلى 31.6 مليار دولار، ونزلت الصادرات إلى هذا البلد 800 مليون دولار في سبتمبر والواردات من الصين بواقع مليار دولار.

وفي سبتمبر، تراجعت الصادرات الأمريكية ككل 0.9 بالمئة إلى 206 مليارات دولار بما في ذلك انخفاض مليار دولار في صادرات الفول الصويا وهو من الأوراق التي تستخدمها الصين للضغط علي الجانب الأمريكي في مفاوضات التجارة.

وعند التعديل في ضوء التضخم، يكون العجز التجاري نزل 3.1 مليار دولار إلى 82.6 مليار في سبتمبر.