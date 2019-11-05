الصحة: إطلاق 59 قافلة طبية بـ15 محافظة حتى منتصف الشهر الجارى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 59 قافلة طبية مجانية بدأت أمس وتستمر حتى يوم 15 نوفمبر الحالي بـ15 محافظة هي "البحيرة، والوادي الجديد، وبني سويف، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والمنوفية، وأسيوط، والجيزة، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، ومطروح، وأسوان، والسويس، والأقصر، والشرقية"، وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

وذكرت الدكتورة وفاء الصادق مدير القوافل الطبية، أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 4 و5 نوفمبر الحالي بمناطق دمشلي مركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، والطويل مركز المنزلة محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى إطلاق 6 قوافل طبية أخرى في مناطق جبل علبة وادلديت وأم الخير (الجاهلية) مركزي حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر، وطحلة مركز بنها محافظة القليوبية، ودرنكة محافظة أسيوط، وأبورواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، وواديي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، ومركز طبي الأسمرات مركز المقطم محافظة القاهرة، وذلك في يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

وأضافت الصادق، أنه سيتم إطلاق 11 قافلة طبية يومي 6 و7 نوفمبر الحالي بمناطق نزالى داود مركز طهطا محافظة سوهاج، والحسنة محافظة شمال سيناء، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وطهواي مركز أشمون محافظة المنوفية، والحلازين وأولاد مرعي محافظة مطروح، وأبوصير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وخريت 1 مركز نصر النوبة محافظة أسوان، والزعاترة مركز الزرقا محافظة دمياط، وبني غنيم مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووحدة الوادي الأخضر مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، وريفي المراشدة مركز الوقف محافظة قنا، بالإضافة إلى إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في الشيخ الشاذلى ووحدة مرسى علم مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وطحا المرج مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وذلك في يومي 7 و8 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 8 و9 الشهر الجاري في مناطق سنباط مركز زفتى محافظة الغربية، وبرنشت مركز العياط محافظة الجيزة، ووادي فيران مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، و7 قوافل طبية أخرى في مناطق المقراني مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، ووحدة مرسى علم والحمراوين محافظة البحر الأحمر، وحاجر العديسات قبلي مركز الطرد محافظة الأقصر، وسنتماي محافظة كفر الشيخ، وسرسق مركز الخانكة محافظة القليوبية، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، وبني عيش مركز جرجا محافظة سوهاج، وذلك في يومي 9 و10 من ذات الشهر.

وتابع الصادق، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية في يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في نادى منشية ناصر (التيتش) مركز حلوان محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بمناطق كوم النصر مركز المحمودية محافظة البحيرة، والحساينة مركز دكرنس محافظة الدقهلية، ومرزوق مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والكيلو 85 وام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ونزلة محمود مركز ديرمواس محافظة المنيا.

وكذلك إطلاق قافلتين طبيتين يومي 12 و13 نوفمبر في منطقتي الشوبك الشرقي مركز الصف محافظة الجيزة، وواديي الحسوة 1 و2 مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، إضافةً إلى 13 قافلة طبية بمناطق مركز طبي الأسمرات المقطم محافظة القاهرة، وأم الجوابي وأبومرزوق مركز براني محافظة مطروح، وأبوبسيسة مركز العامرية محافظة الإسكندرية، والغابة مركز دراو محافظة أسوان، والبلابيش المستجدة مركز دار السلام محافظة سوهاج، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وأم الحويطات والزعفرانة مركز سفاجا ورأس غارب محافظة البحر الأحمر، والإسماعيلية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وغياضة الشرقية مركز ببا محافظة بني سويف، ووحدة السبع آبار الغربية مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، ووحدة الرائد الصحية حي فيصل محافظة السويس، وخزام مركز قوص محافظة قنا، وذلك في يومي 13 و14 نوفمبر.

وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 14 و15 من شهر نوفمبر الحالي في منطقتي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وتانيس مركز صان الحجر محافظة الشرقية، وأخيرا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق 30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والقطورى مركز العياط محافظة الجيزة، ومجمع السلام والشيخ عواد مركز سانت كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 15 و16 من الشهر الحالي.

ويذكر أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.