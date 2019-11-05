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السيسي يجري اتصالا بجونسون ويرحب باستئناف رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 08:06 م
السيسي يجري اتصالا بجونسون ويرحب باستئناف رحلات الطيران البريطانية لشرم الشيخ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على دعم وتعزيز التعاون المشترك علي كافة المستويات خلال الفترة القادمة.

وقال "راضي"، إن الرئيس أعرب عن الترحيب بقرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية  إلى شرم الشيخ، متطلعا لأن تمثل تلك الخطوة انطلاقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى المستوى المأمول.

وأضاف راضي ان جونسون أكد ان بريطانيا تعول على دور مصر المحوري في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويعرب عن رغبة بلاده في تعزيز مجمل أوجه العلاقات الثنائية مع مصر خلال الفترة القادمة.

 

 

 


السيسي

بريطانيا

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الطيران البريطاني

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