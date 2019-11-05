السكة الحديد تشغل اليوم 4 قطارات جديدة وتستبدل عربات 26 قطارا بأخرى محدثة

كتب رضا حبيشى

تدفع هيئة السكة الحديد اليوم الثلاثاء، بعدد 4 قطارات بعربات مميزة كخدمة جديدة للركاب على خطوط القاهرة/ ايتاى البارود (المناشى) والعكس والقاهرة/ الزقازيق والعكس، وذلك استجابة لشكوى الركاب على هذه الخطوط، كما تقوم باستبدال عربات 26 قطارا بعربات أخرى محدثة تم إعادة هيكلتها وتطويرها.

والقطارات التى تقرر تشغيلها هى (قطار ركاب رقم 360 على خط الزقازيق/ القاهرة وقطار 699 بخط القاهرة/ ايتاي وقطار 700 بخط ايتاى/ القاهرة وقطار 1417 بخط القاهرة/ الزقازيق، وأن هذا القرار يستهدف تحسين مستوى الخدمة .

وتقوم هيئة السكة الحديد تعديل تركيب قطارات 667/676/683 والقطارات 666/685/694 على خط (القاهرة / إيتاى و ايتاى / القاهرة ) واستبدال عرباتها بعربات مميزة بدلا من العربات المطورة (ذات اللون الأصفر).

كما تقوم بتعديل تركيب القطارات أرقام 819/821/823/825/827/829/831/817/837/839 والقطارات أرقام 820/822/824/826/ 828/ 830/ 834/ 836 /838 / 840 واستبدال عرباتها بعربات محسنة ومعادة هيكلتها بدلا من المطورة، وذلك ضمن عقد تحسين 200 عربة بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .