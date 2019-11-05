الزراعة: فريق للتفتيش الدولى لتجديد شهادة الاعتماد لمعمل متبقيات المبيدات

استقبلت وزارة الزراعة ، فريق التفتيش الدولى التابع لهيئة الاعتماد الفنلندية التابعة للاتحاد الأوروبى "FINAS" ، المانحة شهادة الاعتماد الدولى للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، طبقاً لمواصفة الأيزو 17025.

يأتى الإجراء فى إطار دعم أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى من خلال إجراء أعمال التقييم السنوى وتجديد شهادة الاعتماد الدولية للمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فى كافة مجالات تخصصه "متبقيات المبيدات ــ الميكروبيولوجى، مضافات الأغذية والأفلاتوكسين ــ العقاقير البيطرية ــ العناصر الثقيلة ــ الدايوكسينات" طبقاً للمواصفة الجديدة 17025:2017حتى عام 2021.

حضر اللقاء الدكتور أشرف المرصفى، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، والجدير بالذكر أنه تم اختيار المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية ، كمعمل مرجعى ومركز تميز في مجال سلامة الغذاء للاتحاد الإفريقى فى مجال تحليل متبقيات المبيدات وملوثات العناصر الثقيلة فى الأغذية والأعلاف.